Umeåelever fick sämre betyg under pandemin: ”Otroligt viktigt med närvaro”

Studieresultaten i grundskolan hos elever i Umeå kommun visar sämre nivå våren 2022 jämfört med tidigare år. Kommunens bedömning är att det är den höga frånvaron som är främsta orsaken. Men trots kunskapstappet ligger Umeå bra till i jämförelse med riket, säger Fredrik Strandgren, enhetschef på utbildningskontoret.

– Ja, vi ser att den stora sjukfrånvaron har påverkat skolresultaten negativt i hela landet, så även hos oss i Umeå kommun. Däremot har det jobb vi lagt ner med intensivundervisning och lovskolor, lett till att kunskapstappet blivit betydligt mindre än det skulle ha varit annars. Om vi jämför oss med riket total så ser vi att vi ligger bra till, men resultaten har försämrats något om vi jämför oss med oss själva för några år sen, fortsätter Strandgren.

Vill se långsiktig satsning

Under pandemin sköt staten till extra resurser till skolorna i landet. Och det är något som skulle behöva fortsätta under flera år framöver, anser Fredrik Strandgren.

– Den nationella satsningen under pandemin har betytt mycket, men den skulle behöva göras satsningar på sikt för att vi ska kunna ta igen den kunskap som har missats under de här åren. Det kommer behövas extrainsatser under lång tid. Vi behöver fler resurser, och vi behöver kunna veta att vi har möjlighet att rekrytera personal på längre sikt och inte bara ett år i taget, säger Fredrik Strandberg, enhetschef på utbildningskontoret i Umeå kommun.