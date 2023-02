Pojken som greps i samband med mordet i Malå släppt på fri fot

Pojken under 18 år som misstänks för inblandning i mordet på en man i 30-årsåldern under natten mot måndag i Malå släpptes under onsdagskvällen, rapporterar Norran. Om misstankarna kvarstår är oklart i nuläget.

– Men att min klient släpps på fri fot är förstås positivt, säger pojkens försvarsadvokat Ida Viderlund till tidningen.