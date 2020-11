Restriktioner och mild vinter oroar länets skidorter

De senaste restriktionerna, i kombination med en mild vinter oroar skidorterna i länet.

– Skulle man stänga allt skulle det ha förödande konsekvenser, man vill inte ens tänka tanken, säger Patrik Abrahamsson, vd Nalovardo

Brist på norrmän stort tapp

Även i Hemavan finns det en oro, och man har redan upplevt ett stort tapp i försäljningen av säsongskort.

– Kortfattat så har vi totalt sett sålt mindre än i fjol. När det kommer till säsongspass har vi tappat minst 30% av försäljningen då norrmännen av förklarliga skäl inte köpt ett enda. Angående boendebokningar så är de just nu fler än förra året. Några få av de som bokat har ringt och är lite oroliga över vad som ska hända. Men än så länge är det lugnt. Det är svårt att säga mer just nu, säger Toni Franz, vd Hemavan Alpint.

– Vi har en backe som vi tycker ska utnyttjas och vi anpassar så mycket det bara går för att göra allt så säkert som möjligt för gästerna. Sen är det upp till gästen om de kan, vill och vågar komma hit. Vi tycker att det är en fantastisk utomhusaktivitet som är mycket bättre och säkrare än många andra alternativ. Det är upp till oss och våra gäster att göra detta bra tillsammans, säger Toni Franz.

Precis överlevt första smällen

På Borgagården i Borgafjäll är man mycket oroade över vad restriktionerna kan betyda för verksamheten.

– Jag är jätteorolig inför vintern. Nu när råden är att vi inte ska röra oss inom regionen. Bokningarna ser förhållandevis bra ut just nu men vi vet att avbokningarna kommer börja ramla in. Vi är ett litet företag och vi har just överlevt den första smällen, går det illa nu igen så vet jag faktiskt inte hur det kommer att gå för oss. Men hoppet är det sista som lämnar människan, säger Ceclila Engwall som driver Borgagården i Borgafjäll.

Hur känns det?

Vi hoppas att folk följer de restriktioner som finns. Tyvärr innebär det att de kanske inte kommer till oss. Så det är väldigt dubbla känslor just nu, säger Ceclila Engwall.