Foto: Erik Mårtensson/Bildbyrån

Säsongen över: Björklöven kvar i hockeyallsvenskan

All elithockey ställs nu in, SHL-klubbarna vill inte spela SM-slutspelet utan publik så nu har Svenska ishockeyförbundet beslutat att ställa in hela slutspelet.

Även damernas återstående finalspel, där HV71 vann den första matchen mot Luleå, ställs in helt. Svenska ishockeyförbundet meddelar att man ställer in resten av säsongen. Därför koras ingen svensk mästare. Det blir heller ingen upp- eller nedflyttning mellan serierna. Dela Dela

