Skellefteå kommun kräver ersättning av Tunstall efter larmkaoset

Det var i oktober som larmproblemen uppstod när operatören Tunstall bytte plattform. Förseningar och störningar uppkom för de äldre som hade trygghetslarm i Skellefteå och en rad andra kommuner i landet.

Flera kommuner, bland annat Sölvesborg, har krävt ekonomisk ersättning för problemen – och nu gör Skellefteå kommun likadant.

Kravbrevet från Skellefteå kommun har ännu inte skickats till företaget Tunstall, men kommer att göras det, enligt chefcontroller Mikael Eriksson.

– Vi har fått sätta in extrainsatser, bland annat i form av extra personal under den här tiden. Vi kommer att kräva ungefär samma ersättning som Sölvesborg, strax under en miljon kronor, säger Mikael Eriksson till SVT.

Under år 2021 kommer larmsystemet i Skellefteå att bytas ut, något som var bestämt redan innan problemen uppstod.

SVT Västerbotten söker företaget Tunstall för en kommentar.