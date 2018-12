Alla förlossningsskador rapporteras inte – ”Behöver bli bättre”

Det finns fyra olika grader av förlossningsskador, där 3 och 4 är de allvarligaste då kvinnan får skador ända in på ändtarmen. De bristningarna rapporteras in till Socialstyrelsen men däremot finns ingen statistik när det kommer till skador av grad 1 och 2, trots att landstingen har möjlighet att rapportera in.

– Det finns en underrapportering av grad 1 och 2, därför vill vi inte publicera den statistiken då vi inte litar på siffrorna, säger Lars Grönvik, enhetschef på Socialstyrelsen.

Varför tror du att inrapporteringen är bristfällig?

– Fokus har varit på större bristningar och av det skälet har vi och vården fokuserat på statistik och behandling av den typen av skador. Nu behöver vi bli bättre på att fånga statistik kring även grad 1 och 2, fortsätter Grönvik.

Under november har Socialstyrelsen träffat företrädare för förlossnings- och mödrahälsovården från landstingen, regionerna och forskare. De ska försöka lösa problemet och förbättra inhämtandet av statistik. Man har som mål att kunna lägga ut förslag publikt i januari för att samla in synpunkter.

”Viktigt att ha koll längs hela vårdkedjan”

Sveriges kommuner och landsting, SKL, har också märkt att det finns brister i statistiken när det kommer till de enklare skadorna.

– Det är viktigt att ha koll på allt längs hela vårdkedjan och då krävs det att även grad 1 och 2 rapporteras in, säger Eva Estling, samordnare SKL.

Hör varför alla förlossningsskador bör rapporteras i klippet ovan.