Swishlista finns kopplad till grova narkotikabrottet i Umeå: ”Flera kända missbrukare”

Det var i början på december som polisen genomförde en husrannsakan i en av männens lägenhet på Tomtebo i Umeå och hittade sex kilo amfetamin.

Under torsdagen inleddes – och avslutades – rättegången mot de misstänkta männen.

Lägenhetsinnehavaren har redan under häktestiden försökt förmedla till en av de medåtalade, via en videohälsning, att han planerar att ta på sig narkotikainnehavet. Något han även gjorde under rättegången där han vid flera tillfällen påpekade att de andra männen inte haft något med amfetaminet att göra.

Fått 157 000 kronor swishat

Åklagare Andreas Nyberg menar att samtliga tre varit inblandade och yrkar på fem och ett halvt års fängelse för de tre misstänkta. Bland bevisningen mot männen har man gått igenom kontohistorik och tagit fram så kallade swishlistor.

Två av männen har i sina mobiltelefoner annonserat ut narkotikan för 8 500 kronor hektot.

En av männen har fått 157 000 kronor swishat till sig under 2023.

– Det handlar om hundratals Swish-transaktioner, flera av personerna är kända i missbrukskretsar, säger Nyberg.

”Lånat massa pengar”

I förundersökningen inför rättegången fick den misstänkte frågor från polisen om alla transaktioner.

– De kommer överallt ifrån, sen har jag spelat en del, säger han i förhör.

Polisen: Förklara – jag tror inte att folk swishar dig pengar utan anledning?

– Inte vet jag, jag har väl lånat massa pengar, säger den misstänkte.

Polisen: Det rör sig om totalt 196 st swishtransaktioner in på ditt konto från privatpersoner under 2023. Kan du beskriva hur du generellt använder swish kopplat till privatpersoner?

– Inte vet jag. Det är svårt för mig att komma ihåg 193 swishningar. Sen har jag levt med alkohol och narkotika under den här tiden så det är svårt att komma ihåg.

Swishlistorna kan leda till fler brottsutredningar framöver, enligt åklagaren.