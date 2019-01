Familjen förbereder sig för stormen. Fr v: Filippa Paulsson, Joakim Paulsson, Felicia Paulsson och Claudia Kerttu. Foto: Privat

Familjen rustar för stormen – bunkrar upp med mat

En tropisk storm vid namn ”Pabuk” närmar sig Thailand och beräknas dra in under fredagsdygnet. Claudia Kerttu från Umeå är i Thailand med sin familj – och just nu förbereder de sig för stormen.

– Vi har handlat dricka, yoghurt och frukt. Vi kommer nog att stanna inomhus imorgon, säger hon.

Flera färjor har ställts in av säkerhetsskäl och tiotusentals turister har lämnat de thailänska öarna – där vindar på 26 meter per sekund väntas, och höga vågor, innan stormen når fastlandet. Claudia Kerttu med familj är mitt uppe i en en månads lång resa i Thailand och bor just nu i Kathu, en ort nära bergen. Ska byta boende på lördag Planen är att på lördag röra sig mot kusten, där ett nytt boende väntar. – Vi bokade taxin för flera dagar sedan, innan vi visste att det skulle bli storm, säger Claudia Kerttu. Svårt hitta information Eftersom familjen inte har rest med en researrangör har det varit svårt att få information om den kommande stormen. – Jag har försökt läsa i olika artiklar, men hamnat på Plus-artiklar, så det är inte så lätt. Restaurangerna ska hålla stängt Claudia har försökt kolla runt med de boende i Kathu vad som kan hända när stormen drar in – men ortsborna har själva inte varit med om någon storm på flera decennier. – Det jag har förstått är att vi kan bli utan el och att restaurangerna håller stängt. Så det blir nog svårt att få tag på mat. Känner du dig orolig? – Nej, jag vet inte vad jag har att förvänta mig. Familjen har bunkrat upp med en del livsmedel. Foto: Privat Dela Dela

