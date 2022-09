AT-läkarnas larm om arbetsmiljön – vet du mer? Tipsa oss!

Vet du mer om händelsen? Mejla vasternorrland@svt.se eller kontakta oss via vår facebooksida SVT Nyheter Västernorrland. Du kan också ringa oss på 060-190190. Foto: SVT

AT läkare som gråter under sina arbetspass, bakjour som inte ska kontaktas annat än akut, hot om repressalier och stort ansvar trots bristande kompetens. Det är några av de arbetsmiljöproblem som lyfts till IVO om AT läkares arbetssituation i Sollefteå och Örnsköldsvik. Totalt har sex upplysningsärenden lämnats till IVO på tio månader – samtidigt som verksamhetschefen Leif Elhin inte känner igen bilden.