Företaget som utförde fyllnadsarbetet på Alnö svarar på kritiken

Företaget Geobear blev kontaktade av entreprenören i somras där man konstaterat sättningar i husgrunden. Under sommaren gjorde de injekteringsarbete under grunden för att minska risken för fortsatta sättningar och svarar SVT via mail.

– Arbetet var mycket lyckat och medförde att entreprenören kunde slutföra projektet utan förseningar för slutkunden, säger Nicklas Bosäter, försäljningschef på Geobear.

Miljö- och hållbarhetsaspekten

Angående de frågor som Mikael Theorin, forskare på RISE tar upp i en tidigare artikel så menar Geobear att det inte stämmer när det gäller miljöaspekten och hållbarheten.

– Våra produkter har mycket väl utvärderats och den tekniska livslängden bedöms vara minst 100 år. Detta överensstämmer med dokumenterade studier som gjorts på våra produkter, säger Nicklas Bosäter.

Mikael Theorin på RISE, som vi också talat med via telefon och mail, ställer sig frågande till det uttalandet.

– I certifikatet som British Board of Agrément (BBA) utfärdat för Geobear i UK står det 60 års livslängd. Certifieringen gäller visserligen enbart i Storbrittanien men varför inte lämna 60 års garanti? Var finns data om att livslängden bedöms vara 100 år? Visa gärna de studier som ligger bakom certifieringen, säger Mikael Theorin.

Inte verifierade påståenden

Det SVT får ta del av är en presentation med ett antal påståenden om miljöaspekterna. Studierna har SVT inte fått tillgång till, vilket gör det svårt att verifiera. När SVT vill få tillgång till produktbladet får vi inget svar. Ett produktblad som inte heller Mikael Theorin, forskare på RISE fått ta del av.

– Jag har begärt att få ta del av produktbladet men då fick jag till svar att det endast är husägaren som får den informationen, vilket ju är märkligt eftersom jag arbetar med forskning inom ämnet, säger Mikael Theorin.