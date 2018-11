Detta är ”triangelspåren” i Sundsvall

Antalet godstågspassager på Tunadalsspåret förväntas öka från ca sex passager per dygn till ca 18 per dygn.

I nuläget måste godstågen till och från hamnen i Tunadal köras till Timrå C för att vända, en tidsödande process som dessutom hindrar trafiken på Ådalsbanan. Dessutom måste Tunadalsspåret elektrifieras, och ska därför rustas upp. Prislappen för Tunadalsspåret med anslutning i Birsta landar på ca en miljard kronor.

Motsvarande situation uppstår för tåg till och från Mittbanan och Ådalsbanan, som måste in till Sundsvall C och vända, därför byggs ett triangelspår i Bergsåker till en kostnad av ca 500 miljoner kronor.