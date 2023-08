Här är den misstänkte narkotikaförsäljaren som förser Sundsvallsborna med kokain

Den 28-årige mannen från Sundsvall är nu den 24:e personen som åtalas i det stora målet efter Sundsvallspolisens tillslag i januari tidigare i år.

Han anhölls i sin frånvaro kort efter tillslaget och greps i England i maj, mannen åtalas nu för grovt narkotikabrott vid Sundsvalls tingsrätt.

Kontakt med 21-åriga huvudmannen

Enligt chattar som polisen tagit del av så kan man se att 28-åringen har kontakt med den 21-årige huvudmannen angående en stor mängd kokain. Dagen innan det stora tillslaget flyttas kokainet från en 19-årig kvinna i Sundsvall som förvarat narkotikan till en föreningslokal i Sundsvall.

När polisen slår till hittas en stor mängd narkotika, drygt ett halvt kilo kokain i taket i föreningslokalen. Den misstänkte 28-åringen är medlem i föreningen och hans telefon hittas i samband med tillslaget.

Nära 1,5 miljoner med misstänkta narkotikaköp

I den misstänkta mannens mobil finns det ett stort antal swishbetalningar från privatpersoner. Enligt polisens förundersökning tyder många omständigheter på att de mottagna betalningarna handlar om narkotikaköp.



28-åringen har totalt sett fått in mycket stora summor pengar på sitt konto via swish. Under 2022, när man endast räknar med swishöverföringar på över 900 kr, så blir den totala summan 1 449 916 kronor.



Strax innan 21-åringen grips av polis spelar han in ett röstsamtal som han skickar till 28-åringen, där han uppmanar honom att kontakta en annan medmisstänkt, för att han ska få lösenord till hans konton på sociala medier.



SVT har sökt åklagarna i ärendet, men de vill inte kommentera detta i nuläget.