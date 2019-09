Kindberg i rättssalen: ”Allt är felaktigt”

Under fredagens förhör med förre ÖFK-ordföranden Daniel Kindberg säger han bland annat att han gått in med totalt 22 miljoner kronor i lån till klubben under åren.

– Tror ni då att det finns en brottsplan för att få fram 250 000 kronor (ett av fakturabeloppen, SVTs anm) mot den bakgrunden? Det är felaktigt. Allt är felaktigt, säger han bland annat – hör klippet från förhöret i rättssalen här.

