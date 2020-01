Kommunalrådet i Ånge: ”Jättetråkigt – vi måste hålla i hop länet”

Under torsdagen kunde SVT Västernorrland berätta att Sundsvalls kommun tänker dra sig ur sitt engagemang i den länsgemensamma beställningscentralen för färdtjänst och sjukresor som finns i Ånge.

Sundsvall avser att skapa sin egen beställningsorganisation för färdtjänst för den egna kommunens medborgare.

”Utlöst optionen”

Hans Forsberg (C), ordförande för Sundsvalls kommuns service- och förvaltningsutskott som lyder under kommunstyrelsen, skickade under torsdagen ett mejl till Per Valberg (M) som är orförande för kollektivtrafikmyndigheten i Region Västernorrland. I mejlet skriiver Forsberg bland annat att frågan kommit i det läget att ”...kommunen har utlöst optionen inom ramen för den egna SÄKO-upphandlingen som möjliggör hantering av en egen beställningstrafik.”

Tappar halva uppdraget

Det betyder att beställningscentralen i Ånge tappar halva sitt uppdrag, och enbart behåller uppdraget från regionen att samordna sjukresor inom länet.

Ånge kommnalråde Sten-Ove Danielsson:

– Sundsvall har omkring 40 procent av länets invånare. När man bryter sig ur det här samarbetet får det förstås konsekvenser. Här i Ånge handlar det förstås bland annat om arbetstillfällen. Sånt här slår hårt i en liten kommun, säger han.

Avtalstiden ut

– Verksamheten här i Ånge håller dessutom hög kvalitet med duktiga och erfarna medarbetare. Jag tycker det är jättetråkigt. Vi måste jobba för att hålla ihop länet, inte köra egna race, fortsätter Sten-Ove Danielsson.

Han hoppas nu att beställningscentralens färdtjänstuppdrag från Sundsvalls kommun i vart fall löper avtalsperioden ut, det vill säga ett och ett halvt år till.

Ligger lågt

Ledningen för Din tur som driver beställningscentralen i Ånge ligger lågt med kommentarer efter beskedet från Sundsvalls kommun.

– Vi har inga kommentarer just nu. Vi avvaktar Sundsvalls kommuns beslut i frågan, säger Hans Fälldin, administrativ chef vid Din tur.