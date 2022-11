Bodil Hansson (S) upplevde påtryckningar efter kärleksrelation med mutmisstänkt

SVT Västernorrland har tidigare berättat om den mutmisstänkte ex-vd:n i det kommunala bolaget Skifu.

Under fredagen publicerade Sundsvalls Tidning en intervju med Bodil Hansson (S), som berättat att hon varit i en kortare kärleksrelation med ex-vd:n. Relationen avslutades i februari 2016, men Bodil Hansson och ex-vd:n ska ha haft kontakt via sms en bit in på 2017.

Påtryckningar i textformat

Efter att Bodil Hansson intervjuats av SVT Västernorrland där hon kommenterat uppgifterna från 2015 om otillbörlig sponsring började meddelanden dyka upp. Enligt Sundsvalls Tidning löd ett meddelande: ”Jag förstår att du inte är bekväm i den frågan och inte kan stå rakryggad i tv och säga att du också kände till”.

Meddelandena ska, enligt Sundsvalls Tidning, inte bara riktat sig till Bodil Hansson utan även mot Johan Nikula, som enligt Sundsvalls Tidning, personligen gick till polisen för att lämna in den fem sidor långa polisanmälan. Då ska ex-vd:n bland annat skrivit: ”Du bör plocka bort Johan Nikula omgående!!!”

Upplevde situationen hotfull

– Jag uppfattade det som ett indirekt hot. Man ska komma ihåg att jag precis hade tillträtt som kommunstyrelsens ordförande och jag blev livrädd att det var det här jag skulle förknippas med i Sundsvallsbornas ögon, att ha haft en relation med den misstänkte förre vd:n. Jag var också rädd för att det skulle kunna dyka upp ett rykte om att jag inte gjort tillräckligt för att reda ut vad som hänt i Skifu, säger hon.

Bodil Hansson fortsätter få meddelanden från ex-vd:n upprepade gånger som vill att Johan Nikula ska plockas bort, uppger Sundsvalls Tidning. Efter en tid väljer Bodil Hansson att blockera ex-vd:n i appen Messenger.

Bröt tystnaden

Några månader senare får Bodil Hanssons sambo och en partikamrat varsina meddelanden med innerbörden att Bodil Hansson haft en relation med en högre chef inom Sundsvalls kommun och att hon är en oärlig och falsk politiker. Meddelandet ska ha skickats från en anonym avsändare.

Då valde Hansson att informera partiet, kommundirektören Jonas Walker och några partikamrater i kommunledningen om vad som pågick.

Till Sundsvalls Tidning berättar Bodil Hansson att hon övervägt att polisanmäla men hon har inte gjort det.

– Det finns privata sms som jag inte vill ska komma ut, säger hon.

I somras mottog Bodil Hanssons sambo ett meddelande av annan karaktär, uppger Sundsvalls Tidning. Det innehöll känsliga, privata sms som skickats mellan Bodil Hansson och ex-vd:n under deras relation.