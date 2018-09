Kulingvarning för Bottenhavet

Under fredagen drar stormen Knud in över västra Sverige. På Skagerack väntas vindarna på kvällen nå 23–25 meter per sekund – alltså storm. Varningar av klass-2-nivå är utfärdade för Bohuslän och Västra Götalands län och klass-1-nivå för övriga Svealand och Götaland.

I Norrland finns inga varningar för fastlandet, däremot Bottenhavet och Bottenviken. Utanför Västernorrlands kust varnar SMHI för kulingvindar, där medelvinden väntas bli 14–17 meter per sekund i natt.

Definitionen för varning klass 1 lyder: ”Medelvind från 14 m/s upp till 25 m/s. Farligt för fritidsbåtar och små yrkesfartyg. Om prognosen ändras till 25 m/s eller mer uppdateras varningen till en högre varningsklass.”