Logistikparksbeslut överklagas

I drygt tretton år har frågan om en ny logistikpark i Sundsvall behandlats av olika instanser. Den politiska enigheten bakom satsningen har varit genom åren varit stor.

Men föreningen Petersviksvännerna är negativt inställda till bygget och har genom åren fört en intensiv debatt i media och på sociala medier. De politiska besluten har också överklagats till rättsliga instanser.

Färre ledamöter

Måndagens beslut togs av ett kommunfullmäktige som på grund av coronapandemin hade färre antal ledamöter, 42 istället för 81. Rösträkningen när frågan om återremiss av ärendet kom upp till omröstning skvallrade om att de ledamöter som var positiva till investeringsbeslutet var i överväldigande majoritet. Röstsiffrorna var 36-6. Men trots det politiska läget i fullmäktige vill motståndarnas förening se en laglighetsprövning även av måndagens beslut. Just antalet ledamöter som deltog i beslutet är en av de grunder som överklagandet kommer att handla om.

– Jag kan inte se att det är lagligt att bara 42 ledmöter deltar i ett så viktigt beslut, säger Else Ammor i föreningen Petersviks vänner som kommer att författa överklagandet till förvaltningsrätten. Ammor menar att det hela strider mot principerna för den representativa demokratin.

Tror du att beslutet sett annorlunda ut om alla hade varit där?

– Det vet man ju inte, partierna fick ju välja vilka man ville skicka dit, säger Ammor.

Strider mot miljötillstånd

Else Ammor menar också att den verksamhet man kommer att bedriva inte är den som man har fått miljötillstånd för. Bland annat kommer lastbilstrafiken på Tunabäcksvägen att öka istället för att som utlovats minska menar hon. Även detta är grund för överklagan anser Ammor, en överklagan som troligen kommer att lämnas in under tisdagen. Man kommer även att kräva ett så kallat inhibiteringsbeslut som gör att bygget inte kan komma igång innan frågan prövats.

Frågan om logistikparken kommer alltså att ta ännu en vända i rättssalarna.