ME-föreningen: ”Självmord och dödshjälp förekommer”

Det var sent i onsdags kväll i förra veckan som polisen larmades till en mindre by i Kramfors kommun efter att en kvinna avlidit och kvinnans 62-årige man häktades i fredags misstänkt för dråp. Kvinnan var svårt sjuk i ME, kroniskt trötthetssyndrom och åklagaren Stina Sjöqvist ger bilden av någon form av dödshjälp.

– Hon har haft en sjukdom som har gjort att man ville avsluta hennes liv, säger hon.

Gertie Gladnikoff är själv drabbad av ME och har jobbat som patientföreträdare åt ME-sjuka och representerar föreningen för ME-patienter i norra Sverige. Hon kan bekräfta att både självmord och dödshjälp är något som förekommer bland svårt ME-sjuka.

– Det har inträffat flera dödsfall, bara under det senaste året är det två av våra medlemmar som har fått assisterade självmord i Schweiz och vi vet att flera lämnat avskedsbrev, berättar hon.

Gertie Gladnikoff menar att de ME-patienter som på olika sätt valt att avsluta sina liv kunnat räddas om samhället ställt upp bättre. I det aktuella fallet sökte paret i flera omgångar hjälp med både stöd, service och bostadsanpassning hos Kramfors kommun men ärendena avslogs av förvaltningsrätten.

– Kramfors kommun har ett mycket tungt ansvar och det har förvaltningsrätten också som inte satt sig in i vad den här sjukdomen innebär, anser Gertie Gladnikoff som menar att amerikanska hälsovårdsmyndigheter fastslagit att ME genomsnittligt medför lika svåra funktionshinder som MS, AIDS och cancer under pågående behandling. Men Kramfors kommun tillbakavisar kritiken.

– Överklagandena har avslagits och det tyder på att vi tolkat lagar och regler på ett riktigt sätt, säger chefen för välfärdsförvaltningen, Inger Bergström.

Finns det anledning till eftertanke efter det som hänt?

– Vi tycker att vi gjort det vi kan i det här ärendet.

Gertie Gladnikoff är bedrövad över hur fallet i Nordingråtrakten utvecklats.

– Jag blir så ledsen, jag blir helt förtvivlad och har knappt kunnat sova inatt när jag fick veta att det här rörde sig om en ME-sjuk person, säger hon.