Så ska Sundsvall klara jobbrushen – mobiliseringsplan presenteras för 10 000 nya invånare

Etableringen i Torsboda som presenterades i början av maj beräknas skapa 1 900 jobb. Enligt prognoser och bedömningar från konsultbolag behöver Sundsvalls kommun ta höjd för en befolkningstillväxt på 10 000 personer de närmaste åren.

Nu krävs investeringar på upp till 600 miljoner kronor samtidigt som driftskostnaderna ökar med 200 miljoner.

Utbildningsplatser, fler bostader, marknadsföring och pengar till bland annat vägar. Och så nya områden – 100 hektar mark behöver frigöras för verksamhet kopplat till bland annat förväntade etableringar av underleverantörer.



Bedömningen är tillväxten ska generera upp till 649 miljoner fram till 2030.

Extramiljoner till idrott och kultur

– För att locka nya invånare krävs det mer än bara jobb och bostäder – det ska vara attraktivt att leva i Sundsvall, säger Niklas Säwén (S), kommunstyrelseordförande i Sundsvall.



En särskild pott pengar, fem miljoner kronor per år under fem år, ska satsas på kultur och idrott.



Under våren har kommunala förvaltningar och bolag deltagit i analyser om vilka utmaningar kommunen nu ställs inför och ett särskilt ”mobiliseringsteam” har satts samman för att lösa alla de frågor som dyker upp under resan.



De politiska partierna ska nu gå igenom alla underlag för att kunna göra prioriteringarna framåt.