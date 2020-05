Siffrorna bakom jättesatsningen – blir det du som får betala?

För att finansiera satsning lånar man upp medel, men pengar kostar ju pengar, det vet alla som lånat för att köpa en bil eller ett hus.

Det blir en rejäl summa i slutändan för det kommunala Stadsbacken AB, kommunens moderbolag.

Dubbla lån för investeringen

Såhär: av den totala investeringssumman på 785 miljoner lånas strax under 350 miljoner av Stadsbacken AB.

Att Stadsbacken måste gå in och ta upp lån för ett dotterbolag tillhör ovanligheterna, men förklaras med att Sundsvalls Logistikpark idag är ett bolag utan lönsamhet, till skillnad från Sundsvalls Energi, Reko eller Mitthem. Det här bolaget börjar från noll, och startar en helt ny verksamhet.

478 miljoner - bara i räntor

Enligt Stadsbackens egen analys kommer räntekostnaden under lånetiden, 2022 till 2057, uppgå till 478 miljoner kronor. Första året blir räntekostnaden per år strax under 9 miljoner för att sedan stiga de följande åren.

Även dotterbolaget Sundsvalls Logistikpark AB tar ett lån för finansieringen, 437 miljoner kronor. Enligt bolagets beräkningar kommer man att gå med vinst – efter 16 år, 2040.

De pengar som man nu får från Stadsbacken ska dotterbolaget använda för att täcka upp förlusterna de här minus-åren.

Väntar 37 år – med återbetalningen

Men återbetalning till Stadsbacken kommer först 2057, 34 år efter att anläggningen tagits i drift – och 17 år efter att Logistikparken enligt kalkylerna börjat visa vinst.

Varför inte betala tillbaka så snart man har ett överskott?

Skälet är att det blir en bättre affär för Logistikparken att börja amortera bort externa lån än att betala tillbaka skulden till moderbolaget Stadsbacken.

Men, eftersom det ändå handlar om två bolag inom en och samma kommun spelar det mindre roll på den kommunalekonomiska totalen.

Krav att leverera 200 miljoner om året

För kommuninvånarna kan det däremot få betydelse. Stadsbacken har ett uppdrag att varje år leverera 100 miljoner kronor till den kommunala verksamheten, en summa som är på väg att höjas till det dubbla, 200 miljoner.

Pengar kommer från bolag som Mitthem, Sundsvall Vatten och fastighetsbolaget Skifu.

Men kommer Stadsbacken att klara 200-miljonerskravet när ryggsäcken nu tyngs med stora räntekostnader?

Det återstår att se, men förutom skatten har ju en kommun en rad andra vägar att få in mer pengar, just via de kommunala bolagen, via avgifter.

Vatten, sopor, elnät, och hyror från både bostäder och kommersiella fastigheter – avgifter som ju går att höja.

Tidigare kalkyl sprack – rejält

Men, vad händer om dagens kalkyl inte kommer att hålla, om investeringarna blir visar sig sticka iväg, eller om Logistikparken inte alls visar vinst 2040?

En kalkyl har ju redan spruckit – ordentligt.

2013 togs ett investeringsbeslut av kommunen som räknade med en kostnad på

447 miljoner för hela projektet. Nu ligger det på 785 miljoner.

Sedan dess har notan alltså stigit med 75 procent, nära 340 miljoner.