Vårdkrisen kom emellan – nu ska Sundsvalls kommun få svar om sjukhuset

Oron över det skakiga läget på Sundsvalls sjukhus gjorde att den politiska ledningen i kommunen i mars kallade de ansvariga i regionen till ett möte i Sundsvall.

Oroliga Sundsvallsbor

– Regionen måste vidta åtgärder, sa Niklas Säwén till SVT. ”Sundsvallsborna har uttryckt en stor oro över situationen på sjukhuset”, menade Säwén.



Han ville att Lena Asplund (M), ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämnden och Kurt Pettersson, Hälso- och sjukvårdsdirektör skulle förklara hur framförallt sommaren skulle lösas.

Dubbla avhopp

Men något möte blev det inte då. Lena Asplund hoppade under uppmärksammade former av sitt uppdrag den 23:e mars och några veckor senare lämnade Pettersson sitt jobb.



Samtidigt förvärrades vårdkrisen och i regionen sprack den politiska koalitionen under olika hetsiga utspel.

Men idag, den 6:e mars, ska regionrådet Glenn Nordlund (S) alltså komma till kommunen och förklara sig.

Samtidigt som sommaren med de stora olösta frågorna har kommit ett par månader närmare.