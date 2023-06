Akut vattenbrist i villaområde utanför Västerås: ”Vattnet räcker inte till att fylla pooler med”

Villorna i Skästa hage får vatten via tre grundvattenbrunnar. Dessa brunnar blev i maj så pass hårt belastade att så kallat relikt grundvatten, alltså saltvatten, sipprat in i en av brunnarna. För att stävja vattenbristen har Mälarenergi under perioden 15 till 30 maj kört 54 tankbilar till området.

– Vi har beslutat att förse området med dricksvatten från Mälaren. Att köra så hela sommaren är inte hållbart, vare sig ur ekonomisk eller miljömässig synvinkel, säger Ann-Charlotte Duvkär, vd Mälarenergi Vatten.

Det råder också bevattningsförbud. Men Mälarenergi är oroliga eftersom vattenförbrukningen inte trappas ner i tillräcklig takt. Det har hållits informationsträffar och skickats ut mail till boende men om förbrukningen fortsätter att dra iväg kan andra åtgärder sättas in.

– Eftersom vattenförbrukningen varierar mellan olika fastigheter, kan en möjlig åtgärd vara att ta direkt kontakt med dem som förbrukar mest. En annan är att boende istället får hämta vatten i dunk, säger Ann-Charlotte Duvkär.

Så gör du för att ha en hållbar vattenanvändning: