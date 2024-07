Fler isoleras i häkte och fängelse – anstaltschef: ”Det är en säkerhetsåtgärd”

Intagna i häkten kan placeras i isoleringscell om det är nödvändigt av säkerhetsskäl. I fängelse kan dömda isoleras om det bedöms vara nödvändigt för att upprätthålla ordningen, eller av säkerhetsskäl.

Vuxna personer som sitter isolerade i häkte har rätt att vistas med personal eller någon annan minst två timmar per dag, så kallad isoleringsbrytning. För unga under 18 år gäller minst fyra timmar per dag.

Under 2023 fick knappt hälften av de intagna minst två timmars isoleringsbrytande åtgärder och endast 57 procent av barnen i häkte fick de lagstadgade fyra timmarna per dygn 2023. En kraftig ökning av antal häktade barn i kombination med ett ansträngt beläggnings- och bemanningsläge samt lokalbrist bedöms vara de bakomliggande orsakerna.

Källa: Kriminalvården