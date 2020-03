Influencern Helena Köhl vill dra sitt strå till stacken under coronakrisen

Det var under söndagen som hon skickade iväg ett mejl till sjukhuset för att höra om de är i behov av extra hjälp med anledning av coronaviruset. Till svar fick hon att hon skulle skicka in en ansökan till rekryteringsenheten, vilket hon gjorde. Nu väntar hon på att få rycka in och jobba.

– Jag skickade iväg mejlet för att det är en exceptionell situation då vi alla måste dra vårt strå till stacken, säger Helena Köhl.

I år är det nio år sedan hon lämnade jobbet som anestesisjuksköterska och började jobba som influencer med fokus på inredning. Även om åren gått, så har hon hållit koll på sina gamla jobbarkompisar och sett att de nu jobbar på marginalerna.

– Jag tror inte det har blivit någon förändring till det bättre och jag hoppas på att kunna bidra med något, berättar hon.