Stor uppslutning när förnödenheter till ukrainska flyktingar samlades in i Västerås

Oskar Karlsson är initiativtagare till insamlingen och på måndag åker han ner med en fullastad lastbil till Polen.

– Det är en hemsk situation och det är lätt att relatera till människorna där nere, säger Oskar Karlsson.

Insamlingen pågår även under lördagen klockan 12-19 på Stora torget i Västerås. Det som samlas in är bland annat campingutrustning, hygienartiklar och läkemedel. Under fredagen sattes stopp för fler kläder.

I klippet besöker SVT insamlingsplatsen och pratar med flera av dem som kom dit för att skänka.