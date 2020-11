Shopping i coronatider: Västerås city flyttar ut handeln på gatan

– Många är väldigt nervösa och gör allt för att handeln ska fungera på ett så bra sätt som möjligt, säger Maria Fors, vd på Västerås citysamverkan.

Under oktober minskade besöken i Västerås city med cirka 60 procent. Nu går vi in i de helger på året då stor del av årets försäljning ska tas in och i ett försök att erbjuda en säkrare shopping flyttar butiker ut delar verksamheten utanför butiken.

I klippet berättar Maria Fors, vd på Västerås citysamverkan, hur det ska gå att handla både tryggt och ansvarsfullt under pandemin.