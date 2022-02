Färre vaccinerar sig efter slopade restriktioner i Västmanland: ”Väldigt olyckligt”

Vaccinsamordnaren Mikael Sars var orolig att vaccinationsviljan skulle sjunka när restriktionerna togs bort den 9 februari och så har det också blivit. Under vecka 2 och 3 gavs drygt 13 000 doser per vecka. Under vecka 7 gavs det bara drygt 4 700 doser.

– Det är cirka 60 000 människor i Västmanland som fått dos 2 men ännu ej kommit för dos 3, säger Mikael Sars.

Smittspridningen försätter

Enligt vaccinsamordnaren är smittspridningen fortsatt hög, men eftersom väldigt få provtar sig så registreras inte de flesta fallen. Utan restriktioner tror Mikael Sars att det är lätt att glömma bort att vaccinskyddet har ett utgångsdatum.

– Skyddet av vaccin mot infektion med Omikron avklingar efter tre månader och försvinner nästan helt efter fem till sex månader. Förstärker man med en påfyllnadsdos (dos 3) så får man ett skydd på ca 50% mot infektion under 10 veckor, säger han.

Den fjärde dosen

Denna vecka började den fjärde dosen att ges i Västmanland. Vaccination av de födda 1942 eller tidigare har redan påbörjats. De över 80 som ännu inte fått vaccinet kommer att kontaktas inom kort.

– Alla som har hemtjänst, hemsjukvård eller bor på SÄBO erbjuds också dos 4 nu. Processen har kommit igång men det tar någon vecka innan man hunnit vaccinera dessa, säger Mikael Sars.