May till Corbyn om sin avgång: ”Kanske dags för honom att göra samma sak”

Den tidigare premiärministern Theresa May och oppositionsledaren Jeremy Corbyn har inte alltid dragit jämnt under åren som politiska rivaler. Under sitt avslutande framförande i parlamentet passade May på att skicka en sista känga till sin motståndare:

– Kanske kan jag avsluta min ordväxling med honom genom att säga, som en partiledare som har accepterat när hennes tid var över, att kanske är det nu dags för honom att göra samma sak.

Se scenen som utspelade sig i parlamentet i klippet ovan. Dela Dela

Lokal. Lättanvänd. Opartisk. Ladda ner appen nu!