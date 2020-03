Klara-Maria har corona: ”Man behöver inte ha panik”

Hon videobloggar om upplevelsen och svarar även på frågor.

Klara-Maria Machs man var på resa till Tyrolen, som då inte räknades som ett särskilt drabbat område. Men när han kom hem började han efter ett par dagar – förra måndagen – bli febrig. Han testades och visade sig ha smittats av coronaviruset. Sedan dess är de båda i karantän. Och nu i helgen var det Klara-Marias tur.

– I lördags natt till söndag så fick jag väldigt mycket feber. Hela söndagen har jag i princip bara legat i feber. Så man är ganska seg. Det jobbigaste är hostan som inte vill ge sig. Det är verkligen riktig rethosta som kan komma lite när som helst, berättar Klara-Maria Mach.

SVT: Vad har du fått för råd från sjukvården?

– Råden nu är att vara hemma. Vi får inte ha kontakt med någon överhuvudtaget. Vi får handla mat, använda alla e-handelstjänster som finns, bara de levererar utanför, att vi inte har någon kontakt. Vi kan få sitta på balkongen utomhus, så att vi får lite frisk luft.

– Men annars är det väldigt mycket vätska som måste in. Så det är mycket vatten, vätskeersättning och annan dryck som måste in i kroppen, för man svettas mycket på grund av all feber.

– Det är precis som en vanlig influensa, men febern och hostan är extrem, kan man säga.

– Man behöver inte ha panik, det kommer att gå bra. Det är det jag vill skicka med.