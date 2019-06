Pappan till svältfödda flickan överklagar fängelsedom

I mitten av februari kom en liten flicka in till Drottning Silvias barnsjukhus in – kraftigt undernärd och enligt ansvarig läkare var hon bara timmar från att avlida.

Föräldrarna åtalades – och dömdes – för grovt vållande till kroppskada på sin dotter. Anledningen till domen var att föräldrarna aldrig gått till BVC med flickan, i kombination med att hon åt en ensidig kost, mestadels bestående av veganska råvaror.

– Först och främst vill han inte dömas för något som han inte anser att han har gjort. Han har bara sett till barnets bästa hela tiden. Därför kan han inte acceptera domen.

Foto: SVT

– Det andra skälet är att tingsrätten inte har förstått våra invändningar. Det är ett komplext medicinskt material och tingsrätten har hastat igenom våra invändningar utan att prövat dom.

Familjen bor just nu i ett så kallat utredningshem, där föräldrarna utreds i sin lämplighet att få vara vårdnadshavare för sin dotter.

Hur mår din klient?

– Under omständigheterna bra, även om det är påfrestande situation. Men familjen är samlad, och det är det viktigaste tycker han, säger Linn Augustsson.

Satt ut påföljd i häktet

Domen föll den 23 maj, och straffet blev tre månaders fängelse, som i verkligheten förvandlas till två månaders fängelse. Båda föräldrarna släpptes efter rättegången eftersom de redan suttit av sin påföljd i häktet.

I måndags skickade åklagaren Ximena Bene in en överklagan, eftersom hon tycker att straffet som tingsrätten gav var för lågt. Hon hade yrkat på två till tre års fängelse.

Flickan omhändertogs redan på akuten och placerades i ett jourhem. Hon har återhämtat sig.

Överklagan skickades in under tisdagskvällen och kommer att registreras under onsdagsmorgonen hos tingsrätten.

Advokat Linn Augustsson tror att fallet kommer tas upp i hovrätten i höst.

Lyssna på Linn Augustsson efter domen (23 maj)