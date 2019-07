Polisen om inbrotten under sommaren: ”Professionella yrkesligor som rör sig över Europa”

Under sommaren spanar inbrottstjuvar in bostäder, ofta villor. Egentligen är sommaren en dålig säsong för tjuvar på grund av ljuset – men ändå kommer tjuvar över en hel del ägodelar under årstiden, menar Magnus Nilsson, som är verksam i Järfälla och Upplands-Bro.

– Det är varmt, många är ute i trädgården eller på altanen och glömmer helt enkelt att låsa efter sig.

Vill komma över kontanter

Vad är tjuvarna ute efter vid inbrotten?

– Främst rör det sig om kontanter, guld, pass och mindre elektronik. Tjuvarna vill inte bli iakttagna, och de vill undvika att komma gående genom ett villaområde med en stor TV i famnen. Stöldgodset ska på ett enkelt sätt kunna stoppas ner i en väska och inte dra till sig uppmärksamhet.

Uppmaning: Ta hjälp av grannar

Eftersom tjuvarna vill undvika konfrontationer har de utvecklat metoder för att se om människor är hemma eller inte.

– Man placerar ut något i anslutning till huset, kanske travar fem små stenar på varandra eller flyttar en cykel. Om sakerna står kvar dagen efter drar tjuvarna slutsatsen att ingen är hemma, säger Magnus Nilsson.

Han tipsar därför om att se till att ens bostad ser bebodd ut även när man själv inte är hemma.

– Få grannar att flytta på saker, tömma brevlådan och om möjligt ställa sin bil hos dig. Man vill att tjuven ska välja bort ens hus när de planerar inbrott.

Använder sig av ”ankringsmetod”

Den vanliga uniformerade polisinsatsen stoppar sällan ett inbrott på bar gärning, i stället är det utredningen som oftast leder till ett gripande.

– Analys är ett viktigt arbete gällande inbrott- vi ser tydliga mönster i hur de professionella yrkesligorna rör sig över Europa och arbetar. De har ofta en kontakt från ursprungslandet som bidrar med en ankarplats i området som inbrotten ska begås i. Det spanas mot villorna och många gånger rör man sig ut till området med hjälp av kollektivtrafik. Sedan begås inbrott under en period – när de är nöjda rör de sig vidare till en annan stad eller annat land och upprepar processen. På så sätt är de väldigt organiserade, de har ett tydligt tillvägagångssätt och ungefär hälften av alla inbrott utförs av ligor.

Går det att se en trend i hur tjuvarna agerar?

– Utan att ha exakt koll på statistiken, så är jag övertygad om att andelen inbrottstjuvar som testar och vill se vilka hus de kommer in i är större under sommaren, säger Magnus Nilsson.