Buffy Sainte-Marie skrivs ut ur hall of fame

Buffy Sainte-Marie har genom årtionden varit en av världens största urfolksartister.

Hon har alltid hävdat att hon föddes i provinsen Saskatchewan i Kanada med föräldrar som tillhörde ursprungsbefolkningen Piapot cree nation. Sedan ska hon ha adopterats till en vit familj i USA, enligt henne själv.

Blir av med flera utmärkelser

Men efter CBC:s avslöjande om att hon sannolikt ljugit om sin urfolksbakgrund fråntas hon nu utmärkelse efter utmärkelse.

Förra veckan lämnade hon tillbaka den prestigefyllda Kanadaorden efter att hon fråntagits den tidigare i år. I samband med det underströk hon att hon aldrig påstått sig vara kanadensisk medborgare och alltid har varit öppen med att hon är medborgare i USA. Men det uttalandet fick nu även Juno Awards och Polaris Music Prize att reagera.

Skrivs ut ur Hall of fame

Sainte-Marie har vunnit sju Juno Awards under sin karriär. Det är ett kanadensiskt musikpris som delas ut till kanadensiska artister och musikgrupper. Som en del av prisceremonin tas artisterna också in som nya medlemmar i Canadian music hall of fame.

Efter att hon nu sagt att hon aldrig påstått sig vara kanadensare så uppfyller hon inte längre kraven för att få priset och blir av med samtliga sju utmärkelser. Hon kommer dessutom att skrivas ut ur Canadian music hall of fame, rapporterar CBC.