Kuhmunen med på prestigefylld lista: ”Hedrande”

Varje år sätter Ledarna ihop en lista som består av 75 chefer som är unga och kvinnor.

Den 16 maj presenteras hela listan men redan nu står det klart att Sáminuorras ordförande Sara-Elvira Kuhmunen, tar plats på listan.

”Så roligt och hedrande att få vara med på Ledarnas lista”, skriver hon på Instagram.

Är i New York

Just nu befinner sig Kuhmunen i New York där hon deltar på FN:s permanenta forum för urfolksfrågor som pågår fram till den 26 april. Där träffas och samlas urfolksrepresentanter från hela världen.

– Det är viktigt att lyfta våra åsikter och att unga tar plats här. Man träffar också andra urfolk i världen som man kan samarbeta med och utbyta erfarenheter, säger hon.

Temat för i år är ”Enhancing Indigenous Peoples’ right to self-determination in the context of the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples: emphasizing the voices of Indigenous youth”.

– I år, liksom ifjol, samarbetar vi med Norge och Finland. Det har varit viktigt att lyfta självbestämmandet och hur samerna behandlas i Sverige, Norge och Finland.

”Vi är framtiden”

Kuhmunen höll i slutet av förra veckan ett tal under forumet.

– Vi hade skrivit talet tillsammans och är just om samiska ungdomar och att vi är framtiden. Men trots det vill ingen lyssna på oss, säger hon och fortsätter:

– Svenska, norska, och finska staten har hållit ett gemensamt tal och berättat hur viktigt det är att lyfta de samiska frågorna. I vårt tal uppmärksammade vi att det inte riktigt är så hos oss. Staterna är inte för oss utan emot oss, säger Sara-Elvira Kuhmunen.