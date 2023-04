Tre med doktorsexamen – i samma familj

Under fredagens tillställning i Umeå är syskonskaran samlad.

Äldre systern Lena är distiktssköterska. Hon är även verksam inom rennäringen i Voernese sameby. För två år sedan doktorerade hon vid medicinska fakulteten på Umeå universitet med avhandlingen ”Samer och livets slut – kunskap om traditioner för att utveckla framtidens vård”. Här handlade det alltså om paliativ vård. Syster nummer två Åsa Kroiks studie handlar om en trumma som hittades i närheten av jämtländska Frostviken. Den kom året efter, 2022.

Triss i doktorsexamen - full pott

Om det är något som ligger i släkten är förstås en relevant fråga.

– Det har väl varit en gynsam miljö för oss, ler David Kroik som under fredagen gick upp med sin avhandling ”The construction of spaces for Saami language use: language revitalisation in educational contexts” och som idag firar triss i doktorsexamen, full pott.

David är sedan tidigare lektor i sydsamiska vid Nord universitet i Norge.

