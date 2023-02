Svenskarna flyger igen

Under januari i år ökade antalet passagerare på Swedavias flygplatser med 90 procent jämfört med samma månad förra året. Flygresandet är därmed tillbaka på 75 procent av pandemi-fria 2019 års nivå.

Totalt reste 2,1 miljoner personer via någon av Swedavias tio flygplatser under årets första månader. 1,4 miljoner av dessa via Arlanda.

På Arlanda har köer till säkerhets-kontrollerna orsakat stora problem under senare delen av pandemin, något som flyplatsen hoppas lösa med en ny, modernare kontroll i terminal 5.