Trots kritiken: Sydney skjuter nyårsfyrverkerier

Australiska RFS har utlyst ett totalt brandförbud i delstaten New South Wales med undantag för fyrverkerishowen vid hamnen i Sydney.

Därför har också en handfull kommuner beslutat att helt avbryta eller skjuta upp sina fyrverkeri-shower.

John Barilaro, vice premiärminister i delstaten New South Wales uttrycker sin kritik mot beslutet på sociala medier: “Risken är för stor och vi måste respektera våra utmattade RFS volontärer. Om regionala områden har fått ett förbud för fyrverkerier, låt oss då inte ha två klasser av medborgare. Vi är alla i denna kris tillsammans.”

Men talmannen för City of Sydney, Tanya Goldberg, sa att rådet för regionen står fast vid att händelsen ska äga rum, rapporterar The Guardian.

- Att ställa in skulle skada företag i Sydney allvarligt, särskilt under en svagare säsong för detaljhandeln. Det skulle också förstöra planerna för tiotusentals personer som kommit från hela landet och från utlandet, säger hon till The Guardian.