Räddningstjänsten: Lämna bilen hemma

Efter att flera centimeter snö föll över östra Sverige under fredagen har nu ett ytterligare snöfallsområde dragit in söderifrån över landet och går nu samma väg norrut.

– Än så är det ganska lugnt, men vi har behövt förbereda oss för det ska nog blåsa en del med och har man då plogat kan det dra igen ganska snabbt och då kan det bli drivor och snösträngar, det kan bli förrädiskt på vägarna, säger Bengt Olsson, presschef på Trafikverket.

Bättre att köra på de större vägarna

Klass 1-varningar är utfärdade över en stor del av landets östkust och under fredagen inträffade många trafikolyckor, bland annat i Ullånger i Kramfors kommun i Ångermanland där nio bilar var inblandade i en kollision under lördagsförmiddagen och där trafiken kunde släppas på i båda riktningarna först under sena eftermiddagen.

– Om man ska ge sig ut är de stora vägarna bäst, det mindre vägnätet tar längre tid att göra något åt, säger Bengt Olsson, presschef på Trafikverket.

Har ni någon extra beredskap för de här dagarna?

– Vi har ganska mycket beredskap och är extra förberedda. Vi har haft extra möten inom organisationen och gått igenom de reservlösningar vi har om något skulle hända, säger Bengt Olsson.

Snö och blåst väntas i Östergötland

Det tidigare snöfallsområdet har passerat Gävleborg och drog sig under lördagen in över norra Sverige och upp mot Umeå, medan det nyare har rört sig över södra Sverige och upp under lördagen.

– Nu börjar snön komma in över Norrköping från kusten, är ju främst under natten och förmiddagen imorgon som det ska snöa och blåsa här, säger Stefan Hagdahl, inre befäl vid räddningstjänsten Östra Götaland, där man uppmanat invånarna att inte ge sig ut i trafiken.

– Vi har gått ut med både varningar och information att man bör lämna bilen hemma, annars blir det bekymmer.

Kan falla upp till 30 centimeter snö

Inledningsvis varandes det för att upp till två decimeter snö väntades, men sedan prognosen utvecklats och vinden tilltagit på vissa håll kommer det falla betydligt mer på vissa håll.

– Det kan falla omkring 15 centimeter i Svealand och 20 centimeter i Gävleborg, men från Sundsvall och upp mot Umeå kan det komma upp till 30 centimeter snö, säger Jannicke Geitskaret, meteorolog på SVT.

Snöoväder har dragit in över kusten i Västernorrland. Skolor har stängts och trafikanter har stora problem. Bilden tagen söder om Sundsvall. Foto: Mats Andersson / TT

Snöfallsområdena kommer växa ihop under natten

Det är framför allt natten mot söndag som bjuds på ett rikligt snöfall över östra Sverige och inte förrän på måndag väntas uppehåll i norra Norrland.

– Det nya snöfallsområdet rör sig mycket snabbare och de kommer växa ihop under lördagsnatten och täcka ett stort område över Svealand och hela vägen upp till Västerbotten.

Hur ser det ut i södra Sverige då?

– Där har de inte fått så mycket snö, det varit plusgrader så det har varit rätt blött, men när det nu blir minusgrader kan det bli halt, säger hon.