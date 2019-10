Det framgår inte om attacken lyckades och försvarshögkvarteret Pentagon har inte kommenterat uppgifterna.

Enligt Newsweek genomfördes attacken i Idlibprovinsen i norra Syrien.

Vita husets talesperson Hogan Gidley meddelade sent på lördagen lokal tid att president Trump under söndagen kommer att göra ett ”viktigt uttalande”. Presidenten skriver själv på Twitter : ”Någonting stort har just hänt”.