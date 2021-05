18 avlidna i sjukhusbrand i Indien

Enligt AP utbröt branden på en covid 19-avdelning på Welfare Hospital i Bharuch i västra Indien. Ett trettiotal patienter räddades ur lågorna men 18 personer som befann sig inne på avdelningen avled i branden, som var släckt inom en timme.

Branden är den senaste i raden av flera sjukhusbränder i Indien. Den 23 april avled 13 covid-19-patienter i en sjukhusbrand i Virar-regionen. Några dagar senare avled ytterligare fyra patienter på ett sjukhus i staden Surat.

Orsaken till branden i Bharuch ska nu utredas, rapporterar AP.

19 miljoner sjukdomsfall

Under lördagen registrerades över 400 000 nya fall av covid-19 i Indien under ett dygn. Det är den högsta dygnssiffran hittills i landet, som drabbats av skenande smittotal den senaste veckorna.

Totalt har över 19 miljoner sjukdomsfall och över 211 000 dödsfall registrerats, men experter befarar att det troligen är fler som har smittats eller avlidit än vad som anges i de officiella siffrorna eftersom man inte testar i tillräckligt stor utsträckning.

Regeringen kritiseras

Indiska myndigheter sänkte beredskapen tidigare i år då antalet nya fall kom ner under tusen per dygn, och de flesta restriktioner lättades. Stora folksamlingar, något som är vanligt under religiösa ceremonier, tilläts så sent som i slutet av mars då antalet smittade per dygn hade ökat drastiskt.

De lättade restriktionerna har kritiserats från många håll – och regeringen har anklagats för att ha varit för slapphänta i sin hantering av pandemin.