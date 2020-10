Avslöjandet är republikanernas slagträ i valspurten

Det är i en dator som påstås tillhöra Hunter Biden som tabloiden New York Post säger sig ha hittat en rad e-postmeddelanden, bilder och videor som är komprometterande framförallt för affärsmannen Hunter Biden. Bland annat har tidningen publicerat ett e-postmeddelande där en ukrainsk affärsman tackar Hunter Biden ”för att du bjöd in mig till DC och gav mig en möjlighet att träffa din far och tillbringa lite tid tillsammans”. Biden-kampanjen nekar till att något sådant möte någonsin har funnits i Bidens officiella kalender.

Avslöjandet har fått president Trump och hans valkampanj att upprepade gånger kalla Joe Biden för korrupt. De har också upprepat ett tidigare mantra – att Joe Biden skulle ha spenderat skattepengar för att pressa Ukraina att rädda ett företag som Bidens son suttit i styrelsen för undan eventuella korruptionsutredningar. Detta trots att påståendet har motbevisats upprepade gånger och att en utredning ledd av republikaner i senaten kommit fram till att Joe Biden inte gjort några formella fel.

”Bett mig att inte prata om det”

SVT Nyheter har inte självständigt kunnat verifiera materialet, men New York Post fick materialet från president Trumps personlige advokat som i sin tur fick materialet från en datorreparatör där Hunter Biden ska ha lämnat sin dator i april 2019.

SVT Nyheter har träffat datorreparatören John Paul Mac Isaac, som i intervjuer sagt att han inte vet säkert om det faktiskt var Hunter Biden. Han svarar först att han står fast vid alla kommentarer han gjort i tidigare intervjuer men ändrar sig sedan.

– Min advokat har bett mig att inte prata om det här överhuvudtaget. Jag är ledsen, säger han till SVT Nyheter.

Dag Blanck, professor i Nordamerikastudier vid Uppsala universitet, säger att republikanernas fokus på avslöjandet – framför att diskutera andra politiska sakfrågor som pandemin – är naturlig. Hör ett längre resonemang i klippet ovan.