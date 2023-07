Beskyller varandra: Planerar attack mot kärnkraftverket i Zaporizjzja

Kärnkraftverket i Zaporizjzja är Europas största och ligger nära fronten i sydöstra Ukraina. Det har kontrollerats av Ryssland sedan mars 2022 och används i krigspropagandan från både ryskt och ukrainskt håll.

I månader har Ukraina varnat för att Ryssland med flit kan släppa ut radioaktivitet, och Ryssland har beskyllt Ukraina för beskjutning mot kraftverket.

Ukraina: Sprängämnen på taket

På tisdagskvällen lade Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj ut ett inlägg på Twitter där han hävdar att Ukraina har ny underrättelseinformation. Han påstår att rysk militär ska ha placerat ut ”objekt som påminner om sprängämnen” på taken till flera av reaktorerna.

”Kanske för att simulera en attack”, skriver presidenten.

Enligt hans försvarsdepartement ska de ha placerats på utsidan av reaktor 3 och 4.

”En detonation skulle inte skada reaktorerna, men ge bilden av ukrainsk beskjutning”, heter det i ett uttalande.

Ryssland: Nonsens

Men enligt det ryska kärnkraftbolaget Rosenergoatoms rådgivare Renat Kartjaa saknar anklagelserna grund.

– Det är nonsens för att behålla spänningarna runt Zaporizjzja, sade han enligt AP.

Karjaa ska även ha sagt till ryska medier att Ukraina planerar att slå till mot kraftverket.

Senare uttalade Kremls talesperson Dmitrij Peskov att det finns ett stort hot om ”sabotage från Kievregimen som skulle få katastrofala följder”.

Varken Ryssland eller Ukraina har presenterat bevis för påståendena. Trots det har folk börjat lämna områden nära Zaporizjzja, skriver Sky News.

Experter tonar ner

Amerikanska Institute for the study of war tonar däremot ner retoriken. Tankesmedjan står fast vid sin tidigare hållning: det är osannolikt att Ryssland skulle sabotera kraftverket för att kunna skylla på Ukraina.

Dessutom har Internationella atomenergiorganet IAEA kontinuerligt utfört inspektioner. Under onsdagen skrev FN-organet på Twitter att experter återigen har inspekterat delar av anläggningarna, ”så här långt utan att hitta synliga tecken” på sprängämnen.

Vilka risker skulle en detonation på taket till kärnkraftverket i Zaporizjzja medföra – vad är det värsta som kan hända? Hör Strålskyddsmyndighetens expert Mattias Karlsson i videon ovan.