Bloomberg i skottgluggen vid demokratdebatt

– Vi tar en stor risk om vi ersätter en arrogant miljardär med en annan, sade Massachusettssenatorn Elizabeth Warren i inledningen av debatten som hålls inför Demokraternas nomineringsmöten i Nevada på lördag.

För första gången deltar den tidigare New York-borgmästaren, tillika miljardären, Mike Bloomberg.

Attacker på Bloomberg

På scenen i Las Vegas har han sällskap av Vermontsenatorn Bernie Sanders, den förre South Bend-borgmästaren Pete Buttigieg, exvicepresidenten Joe Biden, Massachusettssenatorn Elizabeth Warren och Minnesotasenatorn Amy Klobuchar.

Och direkt handlade, som väntat, mycket om attacker på just Bloomberg.

”Stop and frisk”

Det började med att Vermontsenatorn Bernie Sanders drog upp det så kallade ”stop and frisk”-förfarandet under Bloombergs tid som New York-borgmästare, vilket tillät polisen att stoppa personer och genomsöka dem på väldigt vaga grunder.

– Jag ska berätta vem det är vi tävlar mot – en miljardär som kallar kvinnor för tjocka fruntimmer och lesbianer med hästansikten. Nej, jag talar inte om Donald Trump jag pratar om borgmästare Bloomberg, sade Elizabeth Warren.