Brittiska parlamentet röstar om brexitavtal 15 januari

Omröstningen skulle egentligen ha ägt rum före jul men sköts hastigt upp då allt tydde på att premiärministern gick mot en säker förlust.

Den här veckan, med start på onsdagen, ska underhuset debattera avtalet. På onsdagen ska också Theresa May grillas under en utfrågning i parlamentet. Men få tror att någon större förändring har skett under juluppehållet och brittiska medier förutspår att parlamentet kommer att rösta ner avtalet.

Mays parti: Undvik ”No deal”

Ett avtalslöst utträde ur EU, en “no deal”, rycker allt närmare. I ett brev till Theresa May uppmanar 200 parlamentsledamöter, däribland flera från Mays eget Toryparti, premiärministern att till varje pris undvika ett utträde utan något avtal den 29 mars.

– Jag tror inte att Theresa May kommer att låta en “no deal” ske. Det är i varje fall vad jag hoppas på, säger Polly Toynbee, kommentator i tidningen the Guardian till SVT.

I sin senaste kolumn skriver Polly Toynbee att Mays pliktkänsla mot Storbritannien i slutändan kommer att gå före lojaliteten gentemot de hårdföra brexitörerna och “no deal”-anhängarna i hennes eget konservativa parti.

Motståndarna till ett avtalslöst utträde försöker också driva igenom krav på att regeringen måste ha parlamentets godkännande för de ekonomiska nödåtgärder som måste vidtas i händelse av en ”no deal”.