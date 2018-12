Theresa May till Tory-ledamöter: Jag leder er inte i nästa val

Premiärminister Theresa Mays framtid inom Torypartiet står på spel under kvällens misstroendeomröstning. Nu har det framkommit uppgifter om att hon inte har några planer på att ställa upp för nyval till posten som premiärminister under valet 2022, enligt flera parlamentsledamöter som deltagit i ett möte ikväll.

Under mötet, på temat valet 2022, gjorde May det mycket tydligt att hon är medveten om att folk är obekväma med att hon ska leda det konservativa partiet under nästa val. Dock sa hon också att detta vore en mycket dålig tidpunkt att byta ut partiets ledare, enligt uppgifter från parlamentsledamöter till Reuters.

Kvällens val närmar sig med stormsteg och detta är Theresa Mays sista chans att försöka vinna över de som är tveksamma att rösta på henne, till sin sida, säger SVT:s utrikesreporter Anna-Maja Persson.

– Det är ingen slump att beskedet kommer just nu, syftet är att föröka övertyga de som är tveksamma att rösta för att hon ska få sitta kvar, säger hon.

Oro över Brexit

Samtidigt som Theresa May med det här uttalandet kan lova kritikerna någonting som de efterfrågar, uttrycker hon oro inför att inte kunna slutföra Brexitförhandlingarna.

– May har påpekat riskerna med att rösta bort henne just nu i detta skede. Hon menar att det bästa vore om hon kunde få slutföra skilsmässan från EU. Och med det här beskedet så kan hon göra det, samtidigt som hon ger kritikerna hopp om att hon inte blir kvar för evigt, säger Anna-Maja Persson.