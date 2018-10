Experten: De har tagit på sig bombningar i Iran

Arab Struggle Movement for the Liberation of Ahwaz (ASMLA), har sitt fäste i provinsen Khuzestan, vid gränsen till Irak. De tre exiliranier som av dansk polis misstänks vara utsatta för dödshot av den iranska säkerhetstjänsten har koppling till denna organisation.

– Personerna som sitter i Danmark säger sig tillhöra en grupp som ingår i den här paraplyorganisationen, säger Rouzbeh Parsi, mellanösterexperten vid Lunds universitet.

I provinsen som gruppen vill bryta loss finns huvuddelen av Irans oljekällor, vilket många inom gruppen anser att området inte drar nytta av.

– ASMLA är en av många minoritetsgrupper i Khuzestan, för att de pratar arabiska och inte persiska, säger Parsi.

Anledningen till att danska staten skyddar personerna är just på grund av deras engagemang i rörelsen. Den planerade attacken kan enligt Parsi ses som en slags hämndaktion då gruppen anklagas för att ha utfört ett dåd i Iran i september, då flera civila och militärer minste sina liv.

Gruppen i Danmark tog dock till en början på sig dådet, vilket sedan förnekades av ASMLA.

– Organisationen har tidigare tagit på sig bombningar som ägt rum i Iran, men det var för över tio år sedan, vad jag vet, säger Rouzbeh Parsi.

Finansieringen tros även komma från utländska makter. Enligt Parsi finns det många fall i Mellanöstern där minoriteters missnöje har utnyttjats på det sättet.

– Den iranska staten har bland annat anklagat Saudiarabien för att ha bidragit med pengar till sådana grupper.

Men varför planerar Iran en attack mot en grupp i Danmark?

– I princip alla stater i varierande grad känner behov att svara när man blir attackerad. Man vill slå till mot de man tror sig vara ansvarig för terrordådet i Iran, säger Rouzbeh Parsi.