Detta vet vi – och detta vet vi inte

Den senaste veckan har material från en dator som påstås ha tillhört Joe Bidens son Hunter Biden rönt stor uppmärksamhet i USA. Medan Biden-kampanjen har nekat till flera av uppgifterna som uppges ha framkommit från datorn har Trump-kampanjen ägnat stor kraft åt budskapet att Biden är korrupt.

Vad går avslöjandet ut på?

Ett mejl som påstås ha skickats till Joe Bidens son pekar på att Hunter Biden kan ha hjälpt en ukrainsk affärsman att få till en träff med dåvarande vicepresidenten Biden. I det påstådda mejlet tackar den ukrainska affärsmannen Hunter Biden för ”möjligheten att få träffa din far och spenderat [sic] tid tillsammans.” Meningen är på engelska skriven på sådant sätt att den kan syfta på ett redan genomfört möte eller ett framtida möte. Biden-kampanjen har uppgett att de gått igenom vicepresidentens offentliga schema för tiden och att de inte kan se att Biden haft ett officiellt möte med den ukrainske affärsmannen. Bidens närmaste Ukrainarådgivare Mike Carpenter har också sagt att: ”Det har inte skett något möte. Punkt. Jag var med i alla Bidens möten som hade med Ukraina att göra, och jag har aldrig hört talas om den här mannen förrän nu” .

Kan ha farit med osanning

Både Joe Biden och Hunter Biden har tidigare uppgett att de inte talade med varandra om sonens utlandsaffärer under tiden Biden var vicepresident. Om e-postmeddelandet är autentiskt och ett möte eller en träff faktiskt ägt rum så kan det innebära att Joe Biden farit med osanning. Men detta vet vi ännu inte.

President Trump har använt de nya uppgifterna för att upprepa det sedan tidigare falska påståendet om att Biden skulle ha spenderat skattebetalarnas pengar för att pressa Ukraina att sparka en åklagare för att rädda företaget Burisma som Bidens son suttit i styrelsen för undan eventuella korruptionsutredningar. En utredning ledd av republikaner i senaten har kommit fram till att Joe Biden genomförde den utrikespolitik som USA förde mot Ukraina och att han inte gjorde några formella fel.

Påstås finnas ”knarkvideos” på Hunter Biden

New York Post har också publicerat flera andra e-postmeddelanden som uppges komma från Hunter Bidens dator där tidningen menar att Hunter Biden kan uppfattas dra nytta av sin familj. I ett publicerat mejl om en affärsuppgörelse i Kina skriver Biden att en uppgörelse var ”intressant för mig och min familj”. I ett annat publicerat utdrag ur ett mejl som uppges vara från maj 2017, d.v.s. några månader efter att Joe Biden lämnat posten som vicepresident, diskuterar en kollega till Hunter Biden procentuella ersättningsnivåer. 20 procent ska gå till initialen ”H”, som kan misstänkas syfta på Hunter Biden. 70 procent ska enligt mejlet gå till andra mottagare av mejlet. Sist i mejlet står ”10 hålls av H för den store mannen”. Vem den store mannen är vet vi inte, men Fox News uppger att en av mottagarna till mejlet bekräftat för dem att det rör sig om Joe Biden. Kontexten, vilken affär som det rör sig om, eller huruvida det överhuvudtaget blev någon affär vet vi inte.

Enligt New York Post innehåller hårddisken även videomaterial där Hunter Biden ses använda droger. SVT har inte självständigt kunnat verifiera materialet på hårddisken. På en bild som tidningen publicerat ses vicepresidentsonen ligga i sängen med en så kallad bong. Hunter Biden har tidigare varit öppen med sitt drogmissbruk, och för några veckor sedan uppgav Joe Biden att han var stolt över att hans son tagit sig igenom det.

Varifrån kommer uppgifterna?

SVT Nyheter har inte själva tillgång till den dator varifrån materialet påstås komma och kan inte självständigt verifiera innehållet.

New York Post uppger att de fick hårddisken från president Trumps personliga advokat, den tidigare New York-borgmästaren Rudy Giuliani, som i sin tur fick materialet från sin advokat, som i sin tur fick materialet från en datorreparatör i Wilmington, Delaware, där Hunter Biden uppges ha övergivit en dator som han lämnat in för reparation.

Enligt datorreparatören själv så fick han i april 2019 besök från någon som presenterar sig som Hunter Biden. Datorreparatören har uppgett att han har en synskada och inte själv kan bekräfta att det faktiskt var vicepresidentens son som lämnade in tre vattenskadade datorer, men att en klisterlapp från Hunter Bidens avlidne brors stiftelse Beau Biden Foundation, på en av datorerna, fick honom att tro att det rörde sig om Hunter Bidens dator. Datorreparatören har uppgett att han tog del av innehåll på datorn, blev upprörd och fick kontakt med FBI. Enligt honom beslagtog FBI senare datorn, men datorreparatören gjorde en kopia av hårddisken, som han sedan lämnade till Rudy Giulianis advokat.