Dubbel kamp mot klockan i Haiti – tropisk storm närmar sig

Under måndagen skrevs siffrorna över antalet offer efter lördagens jordbävning upp till minst 1 419 döda och över 6 900 skadade – siffror som kommer att stiga ytterligare. Många befaras sitta fast under rasmassorna efter att nära 40 000 hus förstörts.

Arbetet för att rädda de som fortfarande är vid liv pågår dygnet runt, innan det är för sent. Den tropiska stormen Grace gör att arbetet måste gå än fortare.

– Otaliga offer är kvar under rasmassorna. När det gäller materiella skador är de omätbara. Det handlar om hus, kyrkor, sjukhus, skolor och infrastruktur som förstörts, säger Tony Boursiquot, som arbetar för hjälporganisationen Hoppets stjärna i Haiti, i ett pressmeddelande.

Rädsla för efterskalv

Rädslan för efterskalv har gjort att många sover under bar himmel, och de överfyllda sjukhusen vårdar många av sina patienter utomhus – och då i bästa fall i tält. Men med Grace på horisonten och väntade 150 till 250 millimeter regn – lokalt upp till nära 400 millimeter – på tisdagen tvingas de flesta in under tak.

– Läkarna har sagt åt oss att gå inomhus i kväll. Men det är inte säkert, det skakar fortfarande, så vi vill vara utomhus, säger en patient, Wilfried Labaye, till nyhetsbyrån AFP.

”Arbetet ska accelerera”

Läkemedel och annan nödhjälp har fortsatt svårt att nå fram till de värst drabbade området, runt staden Les Cayes i sydvästra delen av Haiti. Premiärminister Ariel Henry lovade på måndagen att hjälpen ska komma fram så fort som möjligt.

”Arbetet ska accelerera. Vi ska tiofaldiga insatsen för att nå så många offer som möjligt”, skriver han på Twitter.

Biståndsorganisationen Hoppets stjärna, som driver flera skolor i Haiti berättar också för SVT Nyheter att hjälparbetet också försvåras av det rådande politiska kaoset i landet.

– Det går inte att köra ner till det drabbade området eftersom gäng blockerar den enda vägen och skjuter och plundrar. För att ta sig dit krävs helikopter eller båt. Sedan om orkanen drar över våra projekt är vårt första ansvar att hjälpa till där. Men vi har ständig kontakt med vår personal på plats och har börjat samla in pengar för det kommer att behövas insatser, säger organisationens verksamhetschef Ulrika Kallin Eriksson.