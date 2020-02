Webbläsaren stöds inte SVT stödjer inte uppspelning i din webbläsare. Vi rekommenderar därför att du byter till en annan webbläsare. Läs mer om webbläsarstöd Javascript är avstängt Javascript måste vara påslaget för att kunna spela video Läs mer om webbläsarstöd Parramattafolden i Syndey har svämmat över efter de massiva regnen Foto: Bianca de Marchi/EPA/AAP/TT

Efter bränderna: Australien hotas av översvämningar

Den australiensiska delstaten New South Wales, som sedan september härjats av massiva bränder, riskerar nu att drabbas av stora översvämningar. Landets meteorologiska myndighet varnar nu för stora regnmängder som väntas dra in under helgen.

Sydney och flera kustregioner har redan drabbats av översvämningar. Fredagen var den våtaste dagen på över ett år i Sydney där flera vägar stängdes, rapporterar BBC. Vädermyndigheten BOM varnade för ”farliga förhållanden” på lördag och söndag på grund av vädret. Det kraftiga regnet väntas pågå till början av nästa vecka. Släcker bränder Samtidigt ger regnet en välkommen hjälp i kampen mot skogsbränderna som fortfarande pågår i delstaten New South Wales. På fredagen finns inte längre några bränder som når upp till den högsta nivån på nödlägesskalan. Över tio miljoner hektar har brunnit i Australien sedan september – detta motsvarar nästan en fjärdedel av Sveriges yta. 33 personer har dött och uppskattningsvis en miljard djur har slukats av lågorna. Dela Dela

Lokal. Lättanvänd. Opartisk. Ladda ner appen nu!