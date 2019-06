Efter dödsolyckan – nu förbjuder staden elsparkcyklar

”Vi har sett hur priset på allmänhetens säkerhet och framkomlighet har påverkats av de här fordonen och det är inte rättvist mot våra invånare att fortsätta med detta.”

Så skriver borgmästaren David Briley om beslutet att bannlysa elsparkcyklar i Nashville. Beslutet kom under fredagen via ett brev på hans Twitterkonto, rapporterar The Verge.

David Briley, borgmästare i Nashville, skrev själv om förbudet mot elsparkcyklar på sitt Twitterkonto. Foto: Skärmdump.

26-åring dog i olycka

Beskedet från borgmästare Briley kommer bara en månad efter en dödolycka i Nashville, den första i staden som innefattat en elsparkcykel, skriver The Verge. Det var i maj som en 26-årig man som åkte elsparkcykel dog efter en krasch med ett fordon.

Totalt sju företag har haft sina elsparkcyklar ute på Nashvilles gator under ett pilotprojekt, men i och med förbudet så plockas de bort – på obestämd tid. David Briley stänger inte möjligheten att låta några få, utvalda företag låta ha sina elsparksycklar i Nashville framtiden, men då med restriktioner.

”Om de återvänder så kommer det att ske efter en offentlig process, på våra villkor, med strikt översyn vad gäller antal, säkerhet och framkomlighet”, skriver Briley.

Debatteras i Frankrike och Sverige

Säkerheten kring elsparkcyklarna har varit uppe för diskussion på flera håll i världen, skriver The Verge. I San Francisco drog företaget Uber tillbaka sina cyklar och elsparkcyklar efter att staden föreslagit ändringar som skulle begränsa antalet sparkcyklar på gatorna. Även i Paris har restriktioner diskuterats, efter ett dödsfall som involverade en elsparkcykel.

”Vi behöver ordning och regler för att säkerställa säkerheten på vägarna och att skapa lugn på gator, trottoarer och kvarter i vår stad”, sa borgmästaren Anne Hidalgo under förra veckan, rapporterar The Independent. Enligt tidningen planerar Hidalgo att införa speciella parkeringsplatser och begränsa sparkcyklarnas hastighet i vissa områden. Det skriver även The Times.

I Sverige pågår också en debatt om fordonet. Efter en dödsolycka med en elsparkcykel i Helsingborg har Transportstyrelsen, i samarbete med polisen, inlett en granskning om dess säkherhet.