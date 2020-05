Efter kritiken mot Twitter – Trump skriver under presidentorder

USA:s president Donald Trump kom med kraftig kritik mot Twitter efter att de faktagranskat hans inlägg tidigare i veckan. Han menade att de tystar ner konservativa röster.

”Vi kommer reglera dem kraftigt eller stänga ner dem innan vi tillåter det att hända”, skrev han i ett av flera kritiska twitterinlägg.

Under natten mot torsdagen svensk tid kom beskedet att han förberedde en presidentorder riktad mot sociala medier-företaget. Under torsdagskvällen svensk tid skrev han under den.

Presidentorden ska, enligt presidenten, leda till att socialamediebolagen inte längre har något skydd mot rättsliga påföljder. Han säger att han också kommer att driva på för lagändringar.

I samband med undertecknandet kallar presidenten Twitters faktakontroller för ”otillbörlig politisk aktivism”, enligt Reuters.

Twitter satte i tisdags för första gången varningsflagg för två av presidentens inlägg, en signal till följare om att kontrollera sanningshalten i innehållet.

